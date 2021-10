Os Metallica deram um concerto surpresa na sua cidade natal, São Francisco, perante apenas 500 pessoas.

O espetáculo, que teve lugar na passada quinta-feira, no Independent, foi anunciado apenas horas antes do seu início.

Os bilhetes, a 20 dólares, esgotaram em apenas meia hora. Curiosamente, não fizeram parte do alinhamento muitos temas do chamado "álbum preto", recentemente reeditado: só 'Sad but True' e 'Holier Than Thou' escaparam aos "cortes".

Veja aqui: