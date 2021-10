Liam Gallagher voltou a dar mostras do seu bom humor, após ter caído de um helicóptero.

O acidente deu-se após a sua atuação no festival de Wight, e deixou Liam com várias feridas no rosto.

Nas redes sociais, o ex-Oasis garantiu aos fãs que se encontra bem e voltou a brincar com a situação: "Ainda ponho a foto na capa do próximo disco", escreveu.

Não se sabe qual a altura de que Liam caiu - o próprio brincou dizendo que foi de "mais de 30 mil metros" - nem se teve que receber tratamento hospitalar.