Os Pearl Jam deram, no passado sábado, o seu primeiro concerto em três anos.

O espetáculo teve lugar no festival Sea Hear Now, em Asbury Park, New Jersey, e a banda de Seattle não se poupou nas surpresas.

A primeira foi, desde logo, a presença do guitarrista Josh Klinghoffer, dispensado dos Red Hot Chili Peppers após o regresso de John Frusciante. Klinghoffer passará a acompanhar os Pearl Jam em digressão.

O grupo apresentou ainda, pela primeira vez ao vivo, os temas de "Gigaton", álbum editado em 2020. Não só isso, como prestaram homenagem ao falecido Charlie Watts, incluindo uma parte de 'Waiting on a Friend', dos Rolling Stones, na sua própria 'Wishlist'. E, aproveitando que estavam em New Jersey, tocaram um tema de Charlie Watts: 'My City Ruins'.

Veja os vídeos: