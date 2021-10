Axl Rose sentiu-se na obrigação de pedir desculpas aos fãs depois de um concerto que correu menos bem em Chicago no final da semana passada. O cantor explica que o facto de a sua voz ter falhado se prendeu com o facto de se ter sentido doente.

"Cheguei ao concerto a sentir-me muito bem, mas comecei a sentir-me doente logo no início", começa por dizer o vocalista da banda norte-americana no Twitter, "foi progredindo até ao ponto de eu começar a vomitar e a sentir-me tonto. Não teria ficado surpreendido se tivesse caído do palco".

Explicando que ia melhorando e depois piorando, Rose agradece à plateia que diz ter sido "fantástica". "Felizmente o teste de covid-19 veio negativo", conclui, "a minha voz não estava no seu melhor. Só fico feliz por ter conseguido terminar e não ter prejudicado muito o espetáculo. Estou muito melhor agora. Provavelmente foi uma intoxicação alimentar".