Mick Jagger deu uma pequena ajuda ao seu irmão, o cantautor Chris Jagger.

O vocalista dos Rolling Stones participou no vídeo para 'Anyone Seen My Heart', tema presente no novo álbum de Chris, "Mixing Up the Medicine".

Realizado por Oska Zak, o vídeo mostra os dois irmãos a trabalhar numa canção juntos, com Mick a auxiliar nas vozes. Veja aqui: