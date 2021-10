Kanye West divulgou um vídeo para '24', tema presente no seu novo álbum, "Donda".

O vídeo mostra o músico a flutuar sobre as nuvens, a caminho do céu - numa espécie de "sequela" do sucedido durante um dos espetáculos de apresentação de "Donda", em Atlanta, onde Kanye "ascendeu" aos céus.

Veja aqui: