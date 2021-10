Jennifer Aniston falou sobre a reunião do elenco da série "Friends", descrevendo-a como mais dura e emotiva do que imaginara que viesse a ser.

Em maio, os principais atores da série, incluindo Courteney Cox, Lisa Kudrow ou Matthew Perry, juntaram-se num evento que gerou grande curiosidade entre os fãs de "Friends".

Em entrevista ao podcast "Literally", Jennifer Aniston revelou: "Voltar atrás é nostálgico mas também um pouco melancólico, porque muita coisa mudou e nós seguimos caminhos diferentes, uns mais fáceis, outros mais difíceis... foi brutal. Havia câmaras por todo o lado e eu não conseguia parar de chorar."

Para a atriz, a reunião de "Friends" abalou os seus participantes "mais do que esperávamos. No fundo, pensámos: 'vai ser giro viajar no tempo.' Mas depois é complicado", explica. "De repente, ali estamos nós. E em 16 anos muita coisa nos aconteceu."