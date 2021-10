Kim Kardashian passou pelo "The Ellen DeGeneres Show", onde revelou que a sua filha mais velha, North West (de apenas 8 anos) é "gótica".

"Ela gosta de coisas como a [marca de moda inspirada no rock] Hot Topic. Põe tatuagens falsas na cara e ouve Black Sabbath. É uma gótica completa", disse.

Segundo Kim, North West nunca conseguiu, ainda, mentalizar-se do facto de ter irmãos mais novos. "Ela não quer ir para a escola, de carro, com o irmão", explicou. "Quer a música dela, quer a vibe dela, quer cantar com os amigos".