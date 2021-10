Rick Astley vai juntar-se aos Blossoms para dois concertos, em Manchester e Londres, nos quais só cantará temas dos Smiths.

Os espetáculos foram anunciados após a voz do êxito 'Never Gonna Give You Up' se ter juntado aos Blossoms, em palco, para interpretar 'Panic' e 'This Charming Man', durante um concerto daqueles últimos em Londres.

Após o vídeo dessa atuação ter causado furor, nas redes sociais, o guitarrista Johnny Marr respondeu: "Isto é divertido e horrível ao mesmo tempo".

Marr, que juntamente com os Blossoms fará em breve a primeira parte de um concerto dos Courteneers, diz que a banda nunca o avisou de tais planos. "Devem ter-se esquecido", comentou no Twitter. Veja o vídeo: