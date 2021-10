Já se encontra disponível para escuta o novo single de Caetano Veloso, 'Anjos Tronchos'.

O tema fará parte do novo álbum do músico brasileiro, 'Meu Coco', com data de lançamento marcada para o mês de outubro.

"Embora eu não conheça muito a questão da tecnologia e das suas consequências, eu fiz uma canção que parece mexer em questões muito maiores do que seu autor é capaz de dominar", explicou, nas redes sociais.

"Tem muitas canções que tiveram resultados políticos, na formação da cabeça de gerações, de áreas da sociedade, e que não foram feitas por uma pessoa que conhecesse teoricamente a complexidade daquele assunto. Eu terminei pensando: 'Deu para fazer uma canção que pode ser como uma dessas'".

