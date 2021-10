Salvador Sobral partilhou um vídeo no qual surge a cantar 'Tristeza dos Dois', com letra de Bernardo Sassetti e letra de Luísa Sobral.

No passado mês de junho, Salvador Sobral interpretou temas de Bernardo Sassetti, desaparecido em 20212, com novos arranjos de Luís Figueiredo e letras de Luísa Sobral. Agora, partilhou um registo de 'Tristeza dos Dois': veja aqui.

Esta sexta-feira, Salvador Sobral atua no Teatro Municipal Joaquim Benites, em Almada, e Luísa Sobral estará no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal.