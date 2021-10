Denis Villeneuve, realizador do novo filme "Dune", não poupou nas críticas aos filmes de super-heróis da Marvel, defendendo, em entrevista ao jornal El Mundo, que transformaram os fãs de cinema em "zombies".

"Talvez o problema resida no facto de sermos bombardeados com filmes da Marvel que não são mais do que cópias de outros", diz o cineasta, que tem no currículo filmes como "Sicario - Infiltrado", "O Primeiro Encontro" ou "Blade Runner 2049", "talvez estes filmes nos tenham transformado em zombies".

O realizador diz, contudo, que há "filmes grandes e caros de grande valor" a ser feitos atualmente. "Quem é que disse que um filme com um grande orçamento não pode ser, ao mesmo tempo, relevante em termos artísticos?".

"Dune" é uma adaptação da obra de 1965 com o mesmo nome, da autoria de Frank Herbert, e chega às salas de cinema portuguesas a 14 de outubro. O elenco é encabeçado por Thimotée Chalamet e Zendaya, mas conta também com nomes como Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa ou Javier Bardem.