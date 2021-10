Nick Cave acaba de anunciar a edição de um novo livro de memórias, "Faith, Hope and Carnage".

Baseado em 40 horas de conversa com o jornalista Sean O'Hagan, do Observer, "Faith, Hope and Carnage" chega no outono de 2022 e centra-se nos anos que decorreram sobre a morte do seu filho, Arthur. O adolescente de 15 anos caiu de uma falésia em julho de 2015.

Na sinopse do livro, o mesmo é descrito como uma obra sobre a vida pessoal de Nick Cave nos últimos seis anos. "Uma reflexão sobre grandes conceitos como fé, arte, música, mágoa e muito mais. É um projeto que o confinamento propiciou e que tem tudo a ver com as cartas de Nick Cave no site Red Hand Files", escreve-se ainda.

"Foi a primeira entrevista que dei em anos e durou 40 horas. Deve chegar por enquanto", disse, por seu turno, Nick Cave.

Já Sean O'Hagan, o autor do livro, diz que este é um conjunto de conversas "intimistas e por vezes surpreendentes, nas quais Nick Cave fala com honestidade sobre a sua vida, a sua música e a transformação de ambas, desencadeada por uma tragédia pessoal."