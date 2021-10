Carolina Deslandes revelou uma nova canção, de título 'ECO', e anunciou duas datas nos coliseus de Lisboa e do Porto. A 21 de janeiro de 2022, a cantora-compositora atuará no Coliseu dos Recreios e, no dia seguinte, estará no Coliseu da Invicta. Os bilhetes estão à venda a partir de 21 de setembro.

A canção foi produzida por Agir e "evoca e homenageia Amália através do refrão de 'Grito'", pode ler-se em comunicado. Diogo Clemente (guitarra) e Ângelo Freire (guitarra portuguesa) tocam na canção.

Os mais recentes lançamentos de Carolina Deslandes, com data de 2020, são os EP "Mulher", cujo espetáculo foi apresentado no Capitólio, em Lisboa, e chega agora aos coliseus, e "Mercúrio".

"O Eco é a resposta do Grito. E é por isso que lhe dei este nome. Porque esta canção nasce de um dos mais bonitos poemas e canções da música portuguesa — o “Grito” da Amália. Desse refrão construí um hino sobre tudo o que me inquieta. É isto. É nosso, é parte da cultura e da história do nosso país trazida para o futuro", escreve Carolina Deslandes à laia de apresentação do tema, que pode ouvir aqui.