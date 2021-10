Está a ser preparada uma minissérie sobre o vídeo íntimo de Pamela Anderson e Tommy Lee, que nos anos 90 foi roubado ao casal e posteriormente comercializado.

A série, intitulada "Pam and Tommy", tem o selo da Hulu e contará com Sebastian Stan e Lily James nos papéis principais. A história contará os dias que se seguiram ao roubo da cassete.

"Pam and Tommy" já tem a aprovação do músico dos Mötley Crüe: "Eu conheço o Sebastian. Do que ele me disse será uma história muito bonita", afirmou ao "Entertainment Tonight".

"Julgo que muitas pessoas pensarão que é sobre uma determinada coisa, mas na verdade é [uma história] sobre privacidade, e de como as coisas foram loucas nesse período. Hoje em dia as leis são outras".

"O que aconteceu na altura não foi fixe", continuou, "mas ele diz-me que será incrível. É uma boa história e as pessoas precisam de a conhecer. Estou muito entusiasmado".

A série começou a ser filmada este ano, não havendo para já qualquer data de estreia.