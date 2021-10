Rita Redshoes é a convidada desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. No próximo dia 24, a cantora e compositora lança "Lado Bom", o seu quinto álbum. Inspirado pela maternidade, "Lado Bom" serviu de pretexto para uma conversa franca sobre os desafios desta nova etapa da vida de Rita Pereira, aka Redshoes, e sobre a forma como a pequena Rosa influenciou a escrita das novas canções.

Os escritores de canções favoritos de Rita Redshoes, que mostra uma predileção por autores com uma forte componente onírica ou surreal, o lugar que as mulheres ocupam no panorama da música portuguesa e o regresso aos palcos foram outros dos temas da conversa com a autora de 'O Amor Não É Razão', que em "Lado Bom" incluiu apenas canções escritas em português.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre o cancelamento da digressão norte-americana dos Faith No More, devido a problemas de saúde mental do vocalista Mike Patton, notícia comentada por Rita Redshoes, que é formada em Psicologia. O disco de homenagem aos Velvet Underground, com Michael Stipe, Iggy Pop, Sharon Van Etten ou Fontaines D.C., e os concertos a que poderá assistir nos próximos tempos completam o podcast desta semana.

A apresentação do 73º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.