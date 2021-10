Sharon Osbourne revelou, em entrevista ao "Daily Mail", que Ozzy Osbourne será submetido a uma "grande cirurgia" antes de regressar aos palcos.

Desde 2019, ano em que sofreu uma forte queda, que o músico se tem debatido com alguns problemas no pescoço e na coluna.

"Aquilo pelo qual estou mais entusiasmada é pelo regresso do meu marido aos palcos", afirmou Sharon. "É por isso que rezo. Ele sente falta dos amigos, dos seus músicos, são os companheiros dele. Sente falta dessa vida".

O regresso de Ozzy aos concertos está marcado para janeiro de 2022, com uma etapa da digressão "No More Tours II" na Europa.