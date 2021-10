James Hetfield, vocalista dos Metallica, já assistiu e reagiu a um vídeo no qual se veem os adeptos de uma equipa de futebol americano a entoar tão alto a canção 'Enter Sandman' que um sismógrafo detetou a agitação.

"Só de falar disso fico com pele de galinha. Foi espetacular", diz o músico norte-americano, "o jogo dos Virginia Tech, com toda a gente aos saltos - os militares, o público, a equipa, todos! Fazer parte da vida deles, da equipa deles e animar as pessoas daquela forma...".

Hetfield acrescenta que este tipo de coisas não se planeiam, simplesmente acontecem: "Podíamos sentar-nos e tentar escrever algo, 'Oh, precisamos de uma canção para animar a multidão'. Podes tentar fazer isso, mas não vai resultar. Simplesmente não resulta".

"Estas coisas acontecem todas por uma razão", acrescenta o músico, comentando o facto de a situação ter coincidido com o momento em que a banda celebra 30 anos de "The Black Album", o disco que inclui 'Enter Sandman', "foram os adeptos da equipa que fizeram isto. Eles precisavam daquilo, portanto encontraram a nossa canção e fomos escolhidos. Estamos muito gratos por isso".

Recorde abaixo o vídeo do momento em que os adeptos da equipa universitária Virginia Tech recebem os jogadores em campo entoando 'Enter Sandman'.