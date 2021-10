O Ministro da Saúde de Trindade e Tobago, país caribenho de onde Nicki Minaj é natural, respondeu às revelações da rapper de que um primo seu havia ficado com "testículos inchados" após tomar a vacina contra a covid-19.

Após uma "pesquisa exaustiva", Terrence Deyalsingh organizou uma conferência de imprensa de forma a rebater todas as alegações de Nicki, que foi entretanto suspensa do Twitter por partilhar informações falsas sobre as vacinas.

"Não pudemos responder em tempo real à menina Minaj, porque tivemos de confirmar se o que ela alegava era verdadeiro ou falso", disse.

"Foi o que fizemos, e perdemos muito tempo a desmistificar as mentiras dela. Tal efeito secundário não foi registado por ninguém" que tenha tomado a vacina, acrescentou.

Veja aqui a conferência de imprensa: