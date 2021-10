Dave Grohl irá lançar o seu primeiro livro, "The Storyteller: Tales of Life and Music", a 5 de outubro.

Num vídeo promocional, o líder dos Foo Fighters reuniu algumas imagens da sua infância e explicou o porquê de ter decidido escrever um livro de memórias.

"A minha vida passa-me diante dos olhos diariamente. Ao escrever este livro, tentei captar esses momentos o melhor que pude", diz. Veja aqui: