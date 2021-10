Luís Jardim, o convidado da semana do podcast Posto Emissor, acredita que "os DJs e o rap deram cabo do mundo da música". Sem querer "ofender ninguém em particular", o músico e produtor acrescenta: "não sou apoiante nem gosto".

"Os DJs acabaram com as bandas live e são os gajos que dizem ‘Eu vou tocar não sei onde’. Não vai tocar, vai tocar os outros nos sítios onde vai", diz Jardim, "o rap para mim tem de ser um rap muito especial, porque ir ali dizer meia dúzia de tontices contra a polícia e contra o governo para mim não quer dizer nada".

Para ouvir a partir da 1 hora 4 minutos e 39 segundos.