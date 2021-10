Ed Sheeran confessou detestar ir a cerimónias de entrega de prémios, particularmente as que acontecem nos Estados Unidos. "A sala está cheia de ressentimentos e ódio para com os outros e é uma atmosfera bastante desconfortável", disse o artista britânico em entrevista ao podcast The Julia Show.

"Todos os artistas são pessoas queridas, mas estão rodeados por equipas que também querem que eles ganhem, portanto tens um artista rodeado por dez pessoas e outro artista rodeado por dez pessoas e olham todas de lado umas para as outras", continua.

Não particularizando sobre os prémios da MTV, e dizendo que o que descreve se passa também nos Grammys e nos American Music Awards, Sheeran confessa que sai sempre daquela "atmosfera verdadeiramente horrível" a sentir-se "triste". "É só uma data de pessoas a querer que outras pessoas falhem e eu não gosto disso".

"E as outras pessoas sentem o mesmo que eu nessas cerimónias de prémios. Já falei com algumas e elas dizem-me 'Sinto-me mesmo deprimido depois'", termina o músico, antes de explicar que, contudo, em Inglaterra não sente o mesmo. "Nos nossos prémios, toda a gente se embebeda e ninguém quer saber de quem ganha ou perde - é como se fosse uma boa noitada".

Recorde-se que Sheeran marcou presença na cerimónia dos MTV Video Music Awards, que se realizou no passado domingo em Nova Iorque. O artista britânico estava nomeado para quatro galardões - incluindo Vídeo do Ano e Canção do Verão - mas saiu sem vencer em nenhuma categoria.