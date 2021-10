O concerto dos australianos Cut Copy no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, voltou a ser adiado e fica agora agendado para o dia 4 de novembro de 2022. Os bilhetes adquiridos para o espetáculo, que deveria realizar-se a 29 de outubro próximo, mantêm-se válidos para a nova data, sem necessidade de troca.

Segundo a promotora Everything is New, este novo adiamento prende-se com a "contínua incerteza na realização das tours internacionais, por causa da situação pandémica atual".

Antes de ser adiado para outubro deste ano, o concerto da banda australiana esteve marcado para 24 de março passado, sendo que o espetáculo que chegou a estar agendado para o Hard Club, no Porto, foi mesmo cancelado.

No comunicado da promotora lê-se que quem tiver comprado bilhete - quer para 24 de março quer para 29 de outubro - não poderá pedir o reembolso do dinheiro. Entretanto, os bilhetes continuam à venda para a nova data pelo preço único de €28.