O realizador Bernard MacMahon revelou o título do seu há muito aguardado documentário sobre os Led Zeppelin: "Becoming Led Zeppelin".

O filme, anunciado em 2019, marca a primeira vez que os Led Zeppelin participarão de um documentário em 50 anos de carreira - já que "The Song Remains the Same", de 1976, era mais filme-concerto que documentário.

"Este é um filme que ninguém pensava que seria feito", afirmou o realizador à "Variety". "A ascensão meteórica da banda foi repentina e virtualmente indocumentada. Após uma pesquisa exaustiva pelo mundo, e após anos de restauros ao arquivo áudio e vídeo encontrado, finalmente podemos contar esta história".

"Becoming Led Zeppelin" irá contar não só com entrevistas aos membros ainda vivos do grupo - Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones -, como incluirá entrevistas antigas com o baterista John Bonham, falecido em 1980. Ainda não foi divulgada uma data de estreia.