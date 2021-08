O North Music Festival anunciou esta terça-feira o cartaz do seu segundo dia. O festival que se realiza na Alfândega do Porto perfila para 1 de outubro deste ano um elenco composto pelos já anunciados OneRepublic, cabeças de cartaz, David Fonseca, Capicua, Domingues, T-Rex e Throes + The Shine.

Recorde-se que Ornatos Violeta, The Script, The Waterboys, Linda Martini e GNR estão, também, no evento organizado pela Vibes & Beats, que está de regresso à cidade do Porto de 30 de setembro a 2 de outubro. Deftones, Moonspell e Bizarra Locomotiva já não fazem parte do cartaz. Os bilhetes diários custam 50 euros e os passes gerais têm uma pré-venda limitada no valor de 90 euros.

Cartaz anunciado:

30 de setembro: Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, PAUS, Paraguaii

1 de outubro: OneRepublic, David Fonseca, Capicua, Domingues, T-Rex e Throes + The Shine

2 de outubro: GNR, The Script, Waterboys, Moullinex e Xinobi