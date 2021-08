Noites de Verão

Vários locais, Lisboa



6 de agosto, 19h, MNAC: Vum Vum

13 de agosto, 19h, MNAC: Polido

20 de agosto, 19h, MNAC: Perila

27 de agosto, 19h, MNAC: Marte i Núpiter

(entrada livre, sujeita a lotação; levantamento de bilhetes nos locais dos espetáculos)



Música no Parque

Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais

19 agosto

Dino D'Santiago + Pedro Mafama

20 agosto

Fernando Daniel + Cláudia Pascoal

21 agosto

Os Quator e Meia + Mimi Froes

26 agosto

Deixem o Pimba em Paz + Filho da Mãe

27 agosto

Carminho

28 agosto

Xutos & Pontapés + Churky

Caetano Veloso

Coliseu de Lisboa, 1, 2 e 3 de setembro

Teatro Municipal da Guarda, 5 de setembro

Coliseu do Porto,7 e 8 de setembro



Lisboa Nossa

Altice Arena, Lisboa

10 e 11 de setembro



10 de setembro: Paulo Flores, Mayra Andrade, Calema, Tito Paris, Luca Argel, Toty Sa' Med, Rua das Pretas, Cubita e Irma

11 de setembro: Ana Moura, Nelson Freitas, Sara Tavares, Valete, Selma Uamusse, Ivandro, Soraia Ramos, Lisandro Cuxi e Blacci



Festival Manta

Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães,

10 de setembro - Sílvia Perez Cruz

11 de setembro - Espetáculo "Mais Alto!" e Mallu Magalhães



Mallu Magalhães



11 de setembro - Festival Manta, Guimarães

8 de outubro - Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal

19 de novembro - Casa da Cultura de Ílhavo

20 de novembro - Castelo Branco (sala a anunciar)



They're Heading West com Cristina Branco e Miramar

Teatro Maria Matos, Lisboa, 14 de setembro



PZ

Lux, Lisboa, 25 de setembro

NORTH MUSIC FESTIVAL

Alfândega do Porto

De 30 de setembro a 2 de outubro



30 de setembro: Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, PAUS, Paraguaii

1 de outubro: OneRepublic, David Fonseca, Capicua, Domingues, T-Rex e Throes + The Shine

2 de outubro: GNR, The Script, Waterboys, Moullinex e Xinobi



Festival Douro Rock

Auditório da Régua



11 de setembro

The Gift

Samuel Úria

Cassete Pirata



12 de setembro

GNR

Três Tristes Tigres

NEEV



Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa

Altice Arena, Lisboa, 6 de outubro



Balthazar

Hard Club, Porto, 31 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 1 de novembro



Tricky

Hard Club, Porto, 30 de novembro

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 1 de dezembro



James

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 12 de dezembro

Campo Pequeno, Lisboa, 13 de dezembro



2022



Desconcerto

Coliseu dos Recreios, Lisboa, de 26 a 30 de janeiro



Bullet For My Valentine

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 22 de fevereiro



Metronomy

Hard Club, Porto, 1 de março

Coliseu de Lisboa, 2 de março



Wolf Alice

Coliseu de Lisboa, 3 de março



Jacob Collier

Coliseu de Lisboa, 6 de março

Hard Club, Porto, 7 de março

The Mission

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 10 de março

Hard Club, Porto, 11 e 12 de março



Future Islands

Campo Pequeno, Lisboa, 10 de março



IDLES

Coliseu de Lisboa, 11 de março



Skunk Anansie

Coliseu do Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março



The Kooks

Campo Pequeno, Lisboa, 26 de março



METZ

Hard Club, Porto, 17 de abril

LAV, Lisboa, 18 de abril

Rodrigo Amarante

Casa da Música, Porto, 18 de abril

Capitólio, Lisboa, 19 de abril



Novo Amor

Aula Magna, Lisboa, 21 de abril

Hard Club, Porto, 22 de abril



Joe Jackson

Coliseu do Porto, 29 de abril

Coliseu de Lisboa, 30 de abril



Yungblud

Campo Pequeno, 30 de abril



Tindersticks

Coliseu de Lisboa, 13 de maio

Coliseu do Porto, 14 de maio

Kings of Convenience

Coliseu do Porto, 16 de maio

Coliseu de Lisboa, 18 e 19 de maio



Yes

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de maio



GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 4 de junho



DUA LIPA

Altice Forum de Braga, 5 de junho

Altice Arena, Lisboa, 6 de junho

AEROSMITH

Altice Arena, Lisboa, 8 de junho



Simple Minds

Coliseu do Porto, 21 de junho

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de junho



IRON MAIDEN

Estádio Nacional, Oeiras, 31 de julho

Michael Kiwanuka

Superbock Arena - Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de setembro

Campo Pequeno, Lisboa, 24 de setembro



Russ

Altice Arena, Lisboa, 29 de setembro



Diogo Piçarra

Altice Arena, Lisboa, 1 de outubro



The Weeknd

Altice Arena, Lisboa, 25 e 26 de outubro



Bon Iver

Altice Arena, Lisboa, 11 de novembro



FESTIVAIS 2022

ID NO LIMITS

Centro de Congressos do Estoril, 25 e 26 de fevereiro



FESTIVAL SÓNAR

De 8 a 10 de abril

Vários locais em Lisboa



GOUVEIA ART ROCK

23, 24 e 25 de abril



NOS Primavera Sound

Parque da Cidade, Porto

De 9 a 11 de junho de 2022



Com Nick Cave, Tame Impala, Gorillaz, Beck e Pavement, entre outros. Cartaz aqui.



Electric Daisy Festival

Praia da Rocha, Portimão

De 17 a 19 de junho



Rock in Rio Lisboa

Parque da Bela Vista, Lisboa

18, 19, 25 e 26 de junho de 2022



VOA Heavy Rock

Estádio Nacional, Oeiras

De 30 de junho a 1 de julho



Sumol Summer Fest

Ericeira Camping

1 e 2 de julho



EDP Cool Jazz

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

John Legend, 2 de julho

Yann Tiersen, 21 de julho

Rui Veloso e Miguel Araújo, 23 de julho

Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco, 23 de julho

Lionel Richie, 24 de julho

Jorge Ben Jor, 30 de julho



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

De 6 a 9 de julho

6 de julho

Palco NOS

The Strokes

Palco Sagres

Modest Mouse

Fontaines D.C.

Parov Stelar



7 de julho

Palco NOS

Alt-J

Palco Sagres

Glass Animals

Seasick Steve

Dino D'Santiago

Inhaler

8 de julho

Palco NOS

Metallica

Royal Blood

Palco Sagres

St. Vincent

Moses Sumney

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers



9 de julho

Palco NOS

Imagine Dragons

Da Weasel

Faith No More

Two Door Cinema Club