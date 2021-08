No mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Mazgani recordou a sua infância e juventude, passadas em Setúbal. Nascido em Teerão em 1974, o iraniano veio para Portugal aos 5 anos, falando com emoção dos ensinamentos do seu pai, que lembra como alguém com "muito magnético e carismático".

Foi o pai de Mazgani, de resto, que o convenceu a terminar o curso de Direito, apesar de já ter decidido que não queria exercer. "Ele disse-me: acaba o curso e até podes ir vender melancias para a praça. Vão dizer: aquele gajo é um génio, tirou Direito. Se não acabares, vão dizer: aquele idiota podia ser advogado e está aqui a vender melancias na praça", conta.

Ouça a resposta completa de Mazgani pelos 40 minutos (e as ternurentas palavras sobre o seu pai pelos 30m 40s).