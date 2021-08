Os Foo Fighters encerraram a edição deste ano do festival Lollapalooza, com um concerto marcado pela presença de Violet Grohl, filha de Dave Grohl, em palco.

A jovem juntou-se ao pai para interpretar 'Nausea', tema da lendária banda punk X, tal como havia feito num episódio do programa de Jimmy Kimmel.

Num concerto que durou quase 2 horas e que contou com 18 canções no alinhamento, destaque também para a inclusão de 'You Should Be Dancing', dos Bee Gees, e de 'Somebody To Love', dos Queen, para além de 'Nausea' e dos muitos clássicos da banda - 'The Pretender', 'Learn to Fly', 'Everlong'...

O registo integral do concerto pode ser visto em baixo - com Violet Grohl a subir ao palco por volta dos 1:29:50:

Times Like These

The Pretender

Learn to Fly

No Son of Mine

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

Breakout

My Hero

These Days

Walk

You Should Be Dancing (Bee Gees)

Somebody to Love (Queen)

All My Life

This Is a Call

Nausea (X)

Best of You

Monkey Wrench

Everlong