Billie Eilish abordou as críticas que recebe dos chamados trolls da internet, num novo documentário sobre a sua carreira.

Em entrevista com Clara Amfo, da BBC, para o documentário "Billie Eilish: Up Close", a artista afirmou que muitas vezes se sente desesperada por ter de lidar com os trolls.

"Eles nem acreditam que a gente vá ver. E nunca iam dizer-te essas coisas na vida real", disse. "Para quê tentar? Só te irão continuar a deitar abaixo. E eu tento fazer coisas boas, para o mundo e para as pessoas".