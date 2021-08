No dia em que fazia 92 anos, José Afonso foi recordado com a transmissão de um documentário e um concerto de homenagem.

Agir, que foi o diretor artístico desse espetáculo, reagiu nas redes sociais, dizendo-se "ainda de lágrimas nos olhos com o que se passou esta noite. Sou um sortudo por poder contar com uma equipa incansável como esta".

Filmado no Capitólio, em Lisboa, o concerto de homenagem recebeu o título de "O Cantinho do Zeca". Carolina Deslandes, Lura, Marisa Liz, Tatanka, Joana Alegre, Cláudia Pascoal, Irma e Sara Correia foram as vozes convidadas.

Veja aqui a mensagem de Agir, diretor artístico dessa homenagem: