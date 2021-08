Instagram The Weeknd

The Weeknd partilhou um trecho de dois minutos de um tema novo, num novo vídeo ao qual deu o título "The Dawn Is Coming".

O vídeo servirá de antecipação ao seu próximo álbum, o sucessor de "After Hours", de 2020.

A frase ecoa o que o músico canadiano disse após a sua atuação na cerimónia de entrega dos Billboard Music Awards, em maio: "The dawn is coming" - "vem aí a alvorada", em tradução literal.

Veja o vídeo: