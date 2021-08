Dolly Parton usou os lucros obtidos com os royalties de 'I Will Always Love You', tema seu de 1973 que Whitney Houston transformou num dos maiores êxitos da sua carreira, para comprar uma casa num bairro maioritariamente habitado por pessoas negras, em Nashville.

Depois de lucrar cerca de 10 milhões de euros em royalties, os quais ainda hoje recebe, Dolly Parton resolveu comprar naquela zona, conforme contou ao programa de televisão "Watch What Happens Live".

"Adquiri uma casa na área da cidade onde maioritariamente moravam famílias negras, pessoas de lá. Pensei no incrível que era, viver ali ao lado do povo dela, que também era o meu. Essa é a casa que a Whitney construiu", explicou.

Em novembro passado, a cantora country lembrou a primeira vez que escutou a versão de Whitney Houston. "Estava a conduzir e tive que encostar, com medo de ter um acidente", contou. "Não queria acreditar naquilo que ela fez, no quão maravilhosa a minha cançãozinha se tinha tornado".