Os Guns N' Roses regressaram no passado sábado aos palcos, para o seu primeiro concerto pós-Covid, em Hershey, na Pensilvânia.

A banda manteve praticamente o mesmo alinhamento que mostrou na digressão "Not In This Lifetime", que voltou a juntar Axl Rose, Slash e Duff McKagan, mas juntou-lhe uma versão de 'I Wanna Be Your Dog', dos Stooges.

Um vídeo que mostra o grupo a interpretar o clássico 'November Rain' foi, entretanto, partilhado por um fã. Veja aqui: