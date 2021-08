O novo visual que Fred Durst apresentou na edição deste ano do Lollapalooza deu que falar, com as redes sociais a "explodirem" após a atuação dos Limp Bizkit.

Entre inúmeras fotografias e vídeos, destacaram-se sobretudo as graçolas: "O Fred Durst parece um detetive que se deixou abater por um caso", "o Fred Durst parece que vive no vídeo da 'Sabotage' dos Beastie Boys" ou "o Fred Durst parece um tipo a apreciar uma paisagem marítima" foram algumas delas.

Veja aqui: