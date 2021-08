A partir de outubro, três álbuns de José Afonso irão ser reeditados e estarão disponíveis nas plataformas digitais, anunciou a Lusitanian Music esta segunda-feira, 2 de agosto, dia em que se assinalam 92 anos do nascimento do músico português.

As datas das reedições são: "Cantares do Andarilho" a 1 de outubro, "Contos Velhos Rumos Novos" a 29 de outubro e "Traz Outro Amigo Também" a 26 de novembro. Em vinil, os discos serão editados a 26 de novembro, "em consequência dos atrasos globais no fabrico deste formato", pode ler-se em comunicado.

As reedições terão o selo da Mais 5 e deverão conhecer novos 'capítulos' em 2022.

Antes da reedição de cada álbum, serão lançados singles nas plataformas digitais, "de forma a divulgar as canções de José Afonso junto de novos públicos".

A Mais 5 é distribuída pela One Level:UP Distribution, que se apresenta como a primeira empresa de distribuição digital nacional, associada à MERLIN Network e à AMAEI - Associação de Músicos Artistas e Editoras Independentes.

"Contamos restituir a música de José Afonso a Portugal, aos portugueses e a todo o mundo, começando este ano por estes três álbuns", afirma Nuno Saraiva, label manager da Mais 5.





