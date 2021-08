O concerto de DaBaby, naquele que seria o último dia da edição deste ano do Lollapalooza, foi cancelado.

O concerto estava marcado para o passado domingo, mas uma mensagem publicada pela organização do festival anunciou que o mesmo não se realizaria.

"O Lollapalooza assenta na diversidade, inclusão, respeito e amor. Com isso em mente, DaBaby já não vai atuar", podia ler-se. DaBaby acabou por ser substituído, no cartaz, pelo também rapper Young Thug.

A decisão do Lollapalooza surge poucos dias após o festival britânico Parklife ter anunciado, também, a retirada de DaBaby do seu cartaz. Em causa estão as declarações homofóbicas que o rapper proferiu durante um concerto no Rolling Loud Miami.