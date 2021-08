Billie Eilish foi alvo de uma verdadeira chuva de críticas, após partilhar um vídeo a promover o seu novo álbum em Israel.

"Olá, Israel. Sou a Billie Eilish, e estou muito entusiasmada por o meu novo álbum, 'Happier Than Ever', ter saído", diz, num vídeo partilhado no TikTok.

O vídeo foi um entre vários, cada qual destinado aos fãs de países distintos. Mas entre os apoiantes da causa palestiniana, houve quem não ficasse satisfeito: "Não se chama Israel, chama-se 'Território Palestiniano Ocupado", pode ler-se numa das mensagens.