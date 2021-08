Álvaro Covões continua a mostrar a sua indignação com as medidas tomadas pelo Governo português, em contexto pandémico. A partir deste mês, as lotações admitidas nos concertos irão aumentar, mas para o diretor da Everything Is New e dirigente da APEFE, as decisões comunicadas na semana passada são insuficientes para recuperar o setor da música ao vivo.

"Foi assim, na sexta-feira, num festival na Eslovénia, que os Moonspell tiveram o direito a trabalhar e os eslovenos o direito a usufruir da vida, onde podem participar em eventos organizados. Por cá continuamos proibidos de trabalhar e o público proibido de participar em festivais organizados", lamenta Álvaro Covões.



"As autoridades de saúde e os especialistas, que não conhecem a realidade, preferem os milhares de festas ilegais em casas particulares e as centenas de botellóns nos estacionamentos, praias ou matas", argumenta o empresário.

"Assim se destrói um setor económico, por falta de noção da realidade e com resultados negativos para a saúde pública, porque as condições sanitárias na clandestinidade nada têm a ver com as doa eventos organizados. Assim, continuamos no faz de conta que os jovens estão fechados em casa no integral cumprimento das regras de etiqueta", acusa.

Leia aqui a mensagem de Álvaro Covões: