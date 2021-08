O documentário "Woodstock 99", que chegou em julho à plataforma HBO, aborda a história daquele que foi um festival marcado pelos piores motivos: registaram-se assaltos, situações de vandalismo, fogos, destruição, violações e, até, uma vítima mortal.

De fora de "Woodstock 99" ficou o momento em que Flea, dos Red Hot Chili Peppers, pede aos homens presentes no público para que deixem de assediar as mulheres no festival. "Só porque uma rapariga se quer sentir livre e despe a camisola, isso não quer dizer que vocês devam apalpá-la", disse o baixista, em palco.

Esse momento não está em "Woodstock 99", mas está na gravação completa do concerto dos Red Hot Chili Peppers no festival. Confira aqui (a partir dos 55 minutos):