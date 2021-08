Brian May partilhou uma versão nova de 'Too Much Love Will Kill You', single de 1992.

O tema faz parte de "Back To The Light", disco que o guitarrista lançou nesse mesmo ano e que será reeditado no próximo dia 6 de agosto.

Segundo Brian May, esta é "a canção mais importante" que já compôs. "É uma longa história. A versão que se ouve no 'Back To The Light' é a original", disse.

"Foi como terapia, para mim. Estava a despejar tudo isto porque me sentia preso. Estava num lugar do qual não conseguia sair. Tudo o que podia fazer era escrever sobre isso".

O músico garante que a canção ainda hoje ressoa: "As coisas contra as quais me debato ainda lá estão. Cada palavra exemplifica a forma como me sinto por dentro", afirmou.

"De certa forma, é a canção mais importante que já compus. Resume a minha história de vida".

Ouça aqui a nova versão de 'Too Much Love Will Kill You':