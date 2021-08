Tudo começou com uma contagem decrescente... O ecrã mostrava o space shuttle, um novo veículo da NASA que tinha cumprido a sua missão inaugural quatro meses e meio antes. Quando a voz se aproxima do zero, o plano muda para mostrar a descolagem do foguetão “Saturno V” e, logo depois, já na superfície da Lua, vemos um astronauta a sair do módulo lunar transportando uma bandeira dominada pelo logótipo da MTV e que acrescenta o significado daquelas iniciais: “Music Television”. Entra em cena o primeiro teledisco e a escolha não podia ter sido mais acertada: editado dois anos antes, ‘Video Killed the Radio Star’, que então revelava os Buggles, tinha colocado no ar uma ideia que imaginava um futuro próximo no qual à televisão caberia um novo papel de protagonismo na divulgação da música. Minutos depois Mark Goodman, um dos primeiros veejays da MTV, sublinhava o momento: “Vamos fazer pela televisão o que o FM fez pela rádio.” Depois dos Buggles surgiram telediscos de Pat Benatar, Rod Stewart e The Who. O calendário fixou a data: 1 de agosto de 1981. E naquele dia o mundo da música mudou.