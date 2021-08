101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Dunas'

(GNR)

1985

De uma banda com mais de 40 anos e um percurso consistente, não há uma canção que se deva escolher. Quem muito ouviu GNR - ou Rui Veloso, ou Jorge Palma, ou Elvis Presley, ou Beatles, como exemplo ilustrativo – considerará que as suas canções mais consensuais não são as suas eleitas. Porventura porque, de tanto repetidas, se manifestam esgotadas. Desconsidera-se a comoção que aquela canção – ou aquele poema pueril, ou aquela comédia romântica; os exemplos são incontáveis - provocou na primeira vez que se ouviu. ‘Dunas’ é uma duplicação na memória (e na exaustão auditiva) de ‘Love Me Tender’, ‘Love Me Do’, ‘Canção do Mar’, ‘Jardins Proibidos’ ou ‘Chiclete’. Em todo o caso, a arte é imutável; o que se altera é a perceção que desta se adquire.

É uma canção marcante para a banda do Porto, imprescindível para estes e para quem, ainda hoje, dedilha os primeiros quatro acordes de guitarra. A sua história começara seis anos antes, no Griffon’s e no Batô – paragens noturnas de Vítor Rua e de Alexandre Soares, mas sobretudo da música punk e new-wave, entrecortada por outras sonoridades tão invulgares como Elvis Costello ou Talking Heads. Queriam fazer novo, acompanhar as novas tendências, desadequar-se de um Portugal estereotipado de canções de intervenção ou açucaradas. Tiveram o ímpeto de muitos outros grupos que fizeram impulsar o boom do rock português.

O tempo corria ligeiro e em pouco tempo tinham banda formada – a Vítor Rua e Alexandre Soares juntou-se o baterista Tóli César Machado, o baixista Mano Zé e a vocalista Isabel Quina. Soares substitui a vocalista pouco depois e é já ele que assume o primeiro single dos GNR, ‘Portugal na CEE’ (cujo clip é filmado no Rock Rendez Vous, onde haveriam de tocar muitas vezes) e ‘Espelho Meu’. Alexandre Soares não era, todavia, um frontman. O destino tinha traçado para o Grupo Novo Rock décadas de modernidade pop – em contraciclo com a efemeridade das centenas de bandas dessa nova vaga rock. E esse seu destino começou a ser desenhado a partir da entrada de Rui Reininho na banda. A sua verve em palco, a sua elegância e sobretudo as suas letras extravagantes permitiram aos GNR agregar a aceitação do público a uma certa sobranceria estética. Rui Reininho trata bem as palavras. Sabe ocupar-se da sua métrica. Passaram, a partir daí, a firmar uma identidade. Percorreriam décadas a entreter mas também a mudar, a imprimir modernidade à música que se fazia então e que se vem fazendo desde então.

Há pontos de inflexão no trajeto de quem se dedica à música. O dos GNR deu-se em 1985, com o álbum “Os Homens Não se Querem Bonitos”, que continha justamente ‘Dunas’: não devido a esta música (que enfim terá influído), mas porque tinham subsistido ao ocaso do rock português e sobretudo porque conseguiriam alumiar o seu futuro. Os álbuns anteriores marcavam-se de certo experimentalismo e tateamento da sua personalidade (releva-se os 26 minutos de ‘Avarias’, de 1982, e o instrumental ‘Maré Baixa’, de 1984). A partir de 1985, os GNR passaram a impor-se como um dos grupos reconhecidos da música que se fazia em Portugal. Como as carreiras se fazem vulgarmente breves, os GNR adquiriram nesta época o status de veteranos – ainda que ilustrando novas linguagens e modernidade. Todavia, mesmo depois de terem atuado em Vilar de Mouros em 1982, de terem enchido coliseus, de terem sido a primeira banda portuguesa a esgotar o estádio de Alvalade, de terem criado uma ode ao norte de Portugal, certo é que durante décadas se cingiram a notas de rodapé na imprensa – o que os amargurou. Em todo o caso, nunca se deixaram reduzir à vulgaridade e à melancolia. Escolheram ser diferentes e desengajados do mainstream – que foi precisamente o que fez dos GNR uma banda singular

Retomando a canção ‘Dunas’: remete para praia, mãos dadas, amores enlevados em noites de verão. Foi a banda sonora de muitos adolescentes nas décadas de 80 e 90. Faz ainda hoje parte do nosso cancioneiro. Numa época atreita a videoclips, no advento da MTV, o original de ‘Dunas’ foi realizado por Edgar Pêra, amigo de Reininho e parceiro de noites longas no borbulhante e emergente Bairro Alto. O videoclip é uma fusão de lances desencadeados – que servia todavia à delirante essência dos GNR. O que ficou para uma história raramente contada foi uma versão editada à revelia da banda pelo artista plástico André Gomes; apesar de mais linear do que a versão de Edgar Pêra, era uma narrativa polémica (para mais, em 1985). Subsiste uma tensão lasciva entre dois adolescentes do mesmo género, enquanto um Rui Reininho envelhecido vai rememorando o passado – ainda que factualmente o vocalista dos GNR desconhecesse o enredo que o realizador previa. Foi emitido na RTP e ainda hoje se reveste de uma matriz estética incomum

Rui Reininho, Toli César Machado e Jorge Romão continuam, 40 anos depois, a povoar o nosso cotidiano – com novas criações, com reinvenções das suas referências e com aquilo que de muito bom produziram ao longo de uma carreira sólida e aclamada. ‘Dunas’ é tão só um dos seus ícones – uma canção simples, inesperada (num álbum de teor experimental) – e uma das facetas criativas dos GNR. Manifesta-se como um clichê da nossa candura e ingenuidade afetiva – tão só, tal como a banda que a criou, um dos ângulos da nossa génese.

Quem nos visse deitados

Cabelos molhados, bastante enrolados

Sacos-cama salgados.

Ouvir também: ‘Bellevue’ (1986). De um dos seus álbuns mais aclamados, “Psicopátria”, com abundância de ‘clássicos como ‘Pós-Modernos’ ou ‘Efectivamente’. Das canções mais elegantes e mais complexas da banda, com uma ambiência de bas-fond e desventura.