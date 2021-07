Progressista convicto, o médico António Barge acreditou, uma década antes do 25 de Abril, que a pequena localidade de Vilar de Mouros, perdida no então isolado concelho de Caminha, podia abrir-se ao país através da música. Foi este autêntico visionário que imaginou o festival de Vilar de Mouros, um evento de música que pudesse mostrar mundo à sua terra e a sua terra ao mundo, trazendo gente de fora público e artistas, quebrando dessa forma o isolamento que antes das autoestradas e das modernas vias de comunicação era real e até cultural (eram, afinal de contas, os tempos de chumbo do «orgulhosamente sós»).