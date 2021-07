Olívia Vedder, filha de Eddie, está a seguir as pisadas do pai. A jovem de 17 anos estreou-se recentemente no mundo da música com um tema intitulado 'My Father's Daughter'.

O tema foi escrito por Eddie Vedder e Glen Hansard, e faz parte da banda-sonora de "Flag Day", novo filme de Sean Penn.

O primeiro trailer já se encontra disponível, e é nele que é possível escutar 'My Father's Daughter'. Veja aqui: