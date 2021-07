O festival Lollapalooza regressou esta semana aos Estados Unidos, após ter sido cancelado em 2020 devido à pandemia.

Uma das atuações mais marcantes da primeira noite de festival foi a de Miley Cyrus, que incluiu no alinhamento várias versões.

Para além do clássico 'Where Is My Mind?', dos Pixies, e de 'Hunger Strike', dos Temple of the Dog, Cyrus cantou ainda 'White Wedding' ao lado de Billy Idol, que colaborou com a cantora em "Plastic Hearts", o seu último disco.

'Heart of Glass', dos Blondie, e 'Bang Bang', de Cher, também foram revisitadas por Miley Cyrus. Veja os vídeos: