Convidado do mais recente podcast da BLITZ, o Posto Emissor, Mazgani falou sobre o regresso aos palcos, as canções que tem escrito e a sua experiência enquanto cidadão nascido no Irão, que veio viver para Portugal com os seus pais, quando tinha 5 anos.

Numa entrevista à BLITZ, em 2017, Mazgani dizia que Portugal fora um bom país para crescer, “calmo e hospitaleiro”. Quatro anos depois, mantém a sua opinião: “As redes sociais contaminam a imprensa, a TV. Mas Portugal continua a ser um país muito aceitador e isso é maravilhoso”, afirma.



“Mesmo antes da pandemia, estava a surgir um discurso de 'nós e os outros', 'os bons e maus'. E não dá para ter esse discurso quando o que está a acontecer está a acontecer no mundo inteiro”, acredita. “Estamos um bocado atrás no desenvolvimento de uma língua para debater algumas coisas. Reagimos com força. Tem de haver o contrário, o debate público”.



Pode ouvir esta resposta completa de Mazgani pelos 34m 202.