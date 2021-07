Corey Taylor deixou duras críticas aos que recusam ser vacinados contra a covid-19.

O vocalista dos Slipknot deu uma entrevista ao "Heavy Consequence", onde afirmou que "as pessoas comportam-se como se tomar uma vacina fosse como assinar um pacto com o diabo".

A vacinação, diz, "foi demasiado politizada". "As pessoas esquecem-se que podem encontrar toda a informação que quiserem online, para se educarem sobre estas vacinas", acrescentou.

"As vacinas foram demonizadas, há teorias da conspiração mirabolantes... Não admira que as pessoas tenham medo, estão a ouvir as pessoas erradas".

Questionado sobre a possibilidade de poder passar a ser obrigatório apresentar um comprovativo de vacinação para assistir a um concerto ao vivo, Corey Taylor moderou a resposta.

"Não acho que deva ser obrigatório. Mas, reparem: se vão arriscar deixar outras pessoas doentes, não deveriam querer ir a um concerto", afirmou.

"Isso é senso comum. És um grande estúpido se fores a um concerto sem estares vacinado. Mas hoje em dia não há muito senso comum".