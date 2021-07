Foram divulgados os primeiros posters promocionais para "House of Gucci", filme baseado no livro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", de Sara Gay Forden.

O filme narra a história do assassinato de Maurizio Gucci, antigo diretor da marca de luxo Gucci, em 1995. Patrizia Reggiani, sua ex-mulher, foi à altura condenada pela autoria moral do crime.

Patrizia será interpretada por Lady Gaga, e "House of Gucci" conta ainda, no elenco, com Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Selma Hayek e Al Pacino.

Veja os posters: