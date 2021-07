O músico Mazgani é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ. Nascido no Irão e radicado em Portugal desde criança, o cantor-compositor falou das canções que escreveu durante a pandemia, recordou o trabalho com John Parish e Mick Harvey no álbum “Common Ground”, de 2013, e confessou que começou a escrever canções muito tardiamente, aos 30 anos. “O rock ou a pop são um desporto dos jovens”, diz, espirituosamente.

A razão pela qual quis terminar o curso de Direito, apesar de não exercer o ofício, e a sua crença num Deus uno, enquanto fiel da religião bahá'i, foram outros dos temas da conversa.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre as novas regras para a música ao vivo nos próximos meses e sobre os discos novos de Billie Eilish e Prince. Os concertos a que poderá assistir nos próximos dias completam o podcast desta semana.

A apresentação do 71º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.