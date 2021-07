Billie Eilish acaba de editar “Happier Than Ever”, o seu segundo álbum. Composto por 16 canções, o sucessor de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, de 2019, foi gravado, no estúdio que o irmão Finneas construiu em sua casa, com o intuito de ser um disco “intemporal”, que vai buscar inspiração à música de Julie London, Frank Sinatra ou Peggy Lee, artistas que Eilish diz ter crescido a ouvir.

“No geral, o processo de gravação foi muito melhor. Sinto-me mais confiante e feliz com a minha vida pessoal, com o meu cérebro e com a minha criatividade”, confessou a artista em entrevista ao radialista Zane Lowe.

“As canções do álbum são muito versáteis e diferentes umas das outras, mas é um disco muito coeso, o que era um grande objetivo meu. Queria que se percebesse que é um mesmo projeto, mas não queria repetir a mesma canção vezes sem conta”, disse também, em declarações ao Vevo.

Além dos já conhecidos singles ‘My Future’ (que foi gravado em abril do ano passado e serviu de arranque à gravação do álbum), ‘Therefore I Am’, ‘Your Power, ‘Lost Cause’ e ‘NDA’, “Happier Than Ever” inclui canções como ‘Everybody Dies’, ‘Billie Bossa Nova’ ou ‘Male Fantasy’.

No tema que abre o disco, ‘Getting Older’, Eilish confessa sentir-se “mais crescida” e reflete sobre tudo aquilo que a fama lhe trouxe, tema que vai explorando noutras canções do disco.

1. Getting Older

2. I Didn't Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. My Future

5. Oxytocin

6. Goldwing

7. Lost Cause

8. Hailey's Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy